Юные северяне – воспитанники центра «Ровесник» – побывали в музеях Москвы

В 21 по 25 июня воспитанники Мурманского центра помощи детям «Ровесник» побывали в Москве. Поездка была организована Филимонковским детским домом-интернатом для умственно отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках межрегионального сотрудничества в сфере поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Развивающая программа социализации направлена на расширение кругозора детей, знакомство с историей Москвы, апробацию на практике моделей поведения в разных жизненных ситуациях.

В рамках программы дети совершили совместную экскурсионную поездку по Москве с посещением государственного исторического музея и Оружейной палаты; познакомились с «разноцветной Вселенной» в рамках обучающего курса в Московском планетарии; увидели главные архитектурные объекты парка «Зарядье» и посетили Парящий мост. Кроме того, воспитанники побывали на уникальном цирковом мюзикле с участием морских животных «Сон в летнюю ночь» в Москвариуме на ВДНХ, а также провели незабываемый день в крытом парке развлечений «Остров мечты».