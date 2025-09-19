Юные северяне достойно представили Мурманскую область на Международных спортивных играх Александра Невского

В Санкт-Петербурге завершились Международные спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского. В соревнованиях приняла участие сборная Мурманской области в составе 31 спортсмена в возрасте от 12 до 14 лет из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Кандалакши, Апатитов и Ревды.

По итогам игр команда Кольского Заполярья заняла в общекомандном зачете 32 место из 80. Футболисты из апатитской школы «Олимп» на равных сражались с соперниками из Карелии, Донецкой Народной Республики, Севастополя, Челябинска, Твери, Кемерово и Удмуртии. Баскетболисты провели встречи со сверстниками из Беларуси, Челябинска и Калининграда. Хороший уровень показали заполярные шахматисты и теннисисты.

Северяне также выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Трое девушек-баскетболисток выполнили нормативы на золотой знак отличия.

В шаге от медали оказался воспитанник мончегорской школы, самбист Расул Байрамов. Спортсмен из Мончегорска смог попасть в четвёрку лучших.

Наилучший личный результат показал мурманчанин Арсений Мастинин, завоевавший бронзовую награду в соревнованиях по скейтбордингу. Тренер Арсения – Иван Титков.

На протяжении всех игр команду поддерживал духовник-наставник, иерей Валентин Маснев. Отец Валентин также принял участие в работе международного форума «Вера и спорт». В Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре председатель патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан провёл совещание с духовниками команд-участниц.

Как отмечает региональное Министерство спорта, в предыдущие годы сборная Мурманской области также не оставалась без медалей игр Александра Невского. В 2023 году спортсмены Заполярья завоевали серебряные медали в мини-футболе. В 2024 году ребята из команды «КСШОР-Арктика» заняли почетное третье место в фиджитал-хоккее.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553615/#&gid=1&pid=3