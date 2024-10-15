Юные северяне и их наставники – хранители истории: они ведут поисковые работы, участвуют в патриотических акциях и благоустраивают памятные объекты

Вчера в ходе очередного оперативного совещания и.о. председателя комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева рассказала о мероприятиях, проводимых в регионе в рамках празднования 80-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье, участие в которых принимает молодёжь Мурманской области.

По линии молодёжной политики ключевые мероприятия в рамках празднования годовщины начались с церемонии захоронения останков воинов, погибших при защите Отечества в годы войны. В текущем году поисковые работы проводились на территориях Кандалакшского и Кольского районов, Печенгского округа, а также территориях ЗАТО город Заозерск и ЗАТО г. Североморск по двум направлениям – Мурманского и Кандалакшского. В течение сезона поисковыми отрядами проведено более 200 полевых поисковых выходов и экспедиций.

Благодаря проделанной в этом году работе были найдены останки 78 воинов. 14 сентября на воинском захоронении села Алакуртти прошла церемония захоронения 10 останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на Кандалакшском направлении.

12 октября на территории воинского кладбища в Долине Славы были захоронены 67 останков воинов, найденных на Мурманской направлении. Из них – два именных, 65 безымянных.

С 18 по 20 октября члены общественных организаций, юнармейцы, члены военно-патриотических и гражданско-патриотических клубов, учащиеся кадетских школ и классов, обучающиеся и студенты профессиональных образовательных организаций Мурманской области, а также военнослужащие и сотрудники силовых структур примут участие в XIV региональном оборонно-спортивном, военно-патриотическом, туристическом слете молодёжи «В одном строю с Победой!». Мероприятие также посвящено 65-й годовщине основания поискового движения Мурманской области, 82-й годовщине образования 361-го зенитно-ракетного полка ПВО, памяти Михаила Григорьевича Орешеты.

«Слёт традиционно пройдёт в форме ролевой игры, которая воссоздает и погружает участников в военную действительность и соответствующую атмосферу. Всё будет проходить в условиях палаточного лагеря в лесном массиве на берегу реки Куреньга вблизи города Оленегорска. Общее количество участников превысит 300 человек», – отметила и.о. председателя комитета молодёжной политики.

25 октября в областном Дворце культуры имени С.М. Кирова пройдёт молодёжно-патриотическая программа «Защитник Заполярья».

26 октября с 13.00 до 16.00 на территории мемориального комплекса «Долина Славы» пройдет торжественное мероприятие «Помним! Гордимся!».

В ходе праздничного митинга на территории мемориального комплекса будет впервые зажжён Огонь памяти. Символично, что он будет зажжён от частицы Вечного огня, доставленного из города – героя Мурманска.

Как пояснила Мария Чернышова, после митинга участники смогут посетить уличные интерактивные площадки, максимально приближенные к тем условиям, в которых сражались и жили защитники Заполярья.

«К просмотру будут представлены фрагменты жизни бойцов периода Великой Отечественной войны и современные возможности нашей армии и флота, которые продемонстрируют военнослужащие Северного флота и специалисты центра «Воин». В завершении мероприятия участники смогут отведать солдатский каши и посмотреть праздничный концерт», – сказала она.

31 октября на территории города-героя Мурманск, города воинской славы Полярный, города морской доблести Гаджиево, города трудовой доблести Мончегорск, городов морской доблести Североморск и Заозерск пройдёт ставшая уже традиционной областная патриотическая акция «Огненные картины».

В 13.00 у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» состоится торжественная передача частички Вечного огня, от которого в 18.00 в городах-участниках акции зажгутся выложенные из свеч символы и картины памяти, объединенные одной общей фразой «СЕВЕР ПОМНИТ!».

Патриотические мероприятия пройдут и в молодёжных пространствах «СОПКИ». В течение октября запланировано свыше 60 событий, посвящённых праздничной дате, участие в которых примут почти 4 тысячи человек.

Отделениями «Движения Первых» Мурманской области к значимой и юбилейной дате запланировано свыше 15 тематических мероприятий в различных муниципальных образованиях региона.

Среди наиболее ярких:

23 октября – военно-патриотический слёт «Поколение Z – Поколение патриотов» в рамках проекта «Zаполярье помнит!» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (г. Апатиты);

23 октября – региональная акция «Подвиг Заполярья», посвящённая 80-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье совместно с местным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Мурманской области (г. Ковдор);

24 октября – торжественное посвящение в «Хранители истории». Юные северяне ухаживают за воинскими мемориалами, участвуют в памятных днях единых действий, в акциях и мероприятиях, посвящённых памяти Героев и многих других событиях патриотической направленности (г. Ковдор).

«Хочу обратить отдельное внимание на ещё одно мероприятие. 19 октября мы принимаем форум комитета семей воинов отечества Северо-Западного федерального округа. Организатором мероприятия является автономная некоммерческая организация «Комитет семей воинов Отечества».

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, участниками станут более 100 человек, включая федеральных представителей и руководителей региональных штабов комитета по Северо-Западному федеральному округу, а также семьи участников СВО от Мурманской области. В качестве спикеров на семинар приглашены эксперты комитета. Результатом станет межрегиональный обмен опытом и новые механизмы психологической и юридической помощи семьям участников СВО. Также участники обсудят действующие и новые практики поддержки семей участников СВО с федеральными экспертами на секциях: «КСВО – право»; «КСВО – рядом»; «КСВО – культура», – заключила Мария Чернышева.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/