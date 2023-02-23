Юные северяне из фотостудии «Я-фотограФ» приняли участие во Всероссийской акции «Письмо солдату»

На базе Печенгского комплексного центра социального обслуживания населения продолжает работу фотостудия «Я-фотограФ», созданная в рамках социального проекта «Расширяя горизонты» компании «Норникель».

В преддверии празднования Дня защитника Отечества участники фотостудии создали своими руками фотооткрытки на тему «Письмо солдату».

Ребята узнали, как строится фотокомпозиция, как делается съёмка крупным планом, а в ходе практической части постарались своими руками создать фотооткрытки на заданную тему. В свои работы юные фотографы вложили всю свою фантазию и мастерство. Несмотря на то, что в композициях использованы одни и те же предметы, у каждого фотографа получилась своя, неповторимая фотооткрытка.

После проведения фотосъёмки все работы были продемонстрированы. Ребята отобрали лучшие снимки и написали на них слова поздравления защитникам нашей Родины с предстоящим праздником, благодарности, а также самые добрые пожелания. Письма солдатам будут отправлены в Центральный дом Российской Армии для дальнейшего вручения их адресатам.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, всероссийская акция организована Министерством обороны Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации и Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ».

Фото: https://gov-murman.ru