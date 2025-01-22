Юные северяне могут принять участие в проекте Киностудии имени М. Горького

«Детские киноэкспедиции» – уникальный просветительский проект в формате кинопутешествий Киностудии имени М. Горького. Участники получают навыки самостоятельного производства качественного профессионального кино и возможность посетить достопримечательности региона

Киностудия имени М. Горького совместно с Минобром науки и минкультом Мурманской области проводят конкурс для участия в Киноэкспедиции. В нём могут участвовать дети от 13 до 17 лет.

До 25 января можно записать видеоролик и подать заявку на сайте http://kinocampus.ru/expeditions/2025/murmansk. До 31 января экспертная комиссия определит победителей, а с 3 по 15 февраля пройдут дистанционные онлайн-занятия по написанию и утверждению сценария Киноэкспедиции, подбор съёмочных локаций. Заключительный этап – смена на базе Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить», которая пройдёт с 17 по 22 февраля. Для детей проведут мастер-классы по режиссуре, операторскому и продюсерскому мастерству, включая съёмки на профессиональном кинооборудовании под кураторством опытных преподавателей.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, выбор тем для видеороликов широкий, включая такие необычные, как «Северное сияние глазами подростка», «Школьная жизнь в условиях полярной ночи», «Как моя семья оказалась на Севере», «Молодёжные субкультуры Заполярья».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/