Юные северяне отправятся на отдых на Черноморское побережье в Анапу 29 мая

Альтернативная безопасная площадка для организации отдыха детей подобрана в связи с введением режима ЧС на территории Туапсинского муниципального округа.

Напомним, ранее Министерством образования и науки Мурманской области принято решение о замене лагерей, расположенных в указанном районе.

Смены будут организованы на базе детского санаторно-оздоровительного комплекса «Родник» в Анапе, с. Сукко. Он расположен на Черноморском побережье и обладает необходимой инфраструктурой для комфортного и безопасного пребывания детей. Обо всех изменениях родители уведомлены.

При возникновении дополнительных вопросов по летней оздоровительной кампании всю необходимую информацию можно получить по телефонам «горячей линии» в муниципалитетах. Также открыта «горячая линия» министерства образования и науки Мурманской области:  +7921-173-25-90, +7921-162-77-96.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, работа по замене лагерей ведётся в постоянном взаимодействии с муниципалитетами, сопровождающими групп, принимающими организациями и профильными службами. Всего в этом году за пределами области отдохнут около четырех тысяч обучающихся в оздоровительных центрах Краснодарского края. Первая смена детей из Мурманской области отправится на отдых по федеральной программе «Дети Арктики» уже 28 мая в Геленджик.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567949/#&gid=1&pid=2

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды.
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
-

