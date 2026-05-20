Юные северяне отправятся на отдых на Черноморское побережье в Анапу 29 мая

Альтернативная безопасная площадка для организации отдыха детей подобрана в связи с введением режима ЧС на территории Туапсинского муниципального округа.

Напомним, ранее Министерством образования и науки Мурманской области принято решение о замене лагерей, расположенных в указанном районе.

Смены будут организованы на базе детского санаторно-оздоровительного комплекса «Родник» в Анапе, с. Сукко. Он расположен на Черноморском побережье и обладает необходимой инфраструктурой для комфортного и безопасного пребывания детей. Обо всех изменениях родители уведомлены.

При возникновении дополнительных вопросов по летней оздоровительной кампании всю необходимую информацию можно получить по телефонам «горячей линии» в муниципалитетах. Также открыта «горячая линия» министерства образования и науки Мурманской области: +7921-173-25-90, +7921-162-77-96.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, работа по замене лагерей ведётся в постоянном взаимодействии с муниципалитетами, сопровождающими групп, принимающими организациями и профильными службами. Всего в этом году за пределами области отдохнут около четырех тысяч обучающихся в оздоровительных центрах Краснодарского края. Первая смена детей из Мурманской области отправится на отдых по федеральной программе «Дети Арктики» уже 28 мая в Геленджик.

