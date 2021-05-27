Юные северяне отправятся на отдых в оздоровительные лагеря юга России без задержек

В этом году летняя оздоровительная кампания начнется по запланированному графику. Первый организованный выезд детской группы состоится 28 мая 2021 года. На отдых в пансионат «Юбилейный» (Туапсинский район) отправятся около 150 ребят.

31 мая более 500 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, поедут на отдых в лагерь «Лазуревый берег» (г. Геленджик). Путевки для ребят закуплены оздоровительной и санаторно-оздоровительной направленности.

Третий выезд в первую смену состоится 2 июня. Около 500 детей смогут отдохнуть в детском оздоровительном центре «Медвежонок» (г. Геленджик). Для них будут организованы санаторно-оздоровительные и спортивно-оздоровительные смены.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в этом году при организации перевозки детей размещение в железнодорожных вагонах исключает свободный проход посторонних лиц, питание ребят будет осуществляться в вагонах.

На вокзалах Мурманской области созданы «зеленые коридоры», позволяющие изолировать детскую группу от остальных пассажиров.

Контактная информация о номерах «горячей линии» в муниципалитетах по вопросам организации летнего отдыха размещена на сайте министерства образования и науки Мурманской области по ссылке.