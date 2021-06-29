Юные северяне побывали в туристско-краеведческой экспедиции в Хибинах

С 19 по 25 июня центр дополнительного образования «Лапландия» в рамках летней оздоровительной кампании провёл областную туристско-краеведческую экспедицию в районе горного массива Хибины. В ней приняли участие 12 воспитанников различных образовательных учреждений из Мурманска, ЗАТО Североморск и Заозерск, Кольского района.

Юные северяне посетили краеведческий музей Кировска и Полярно-альпийский ботанический сад, где узнали много интересных фактов об истории освоения Хибин в первой половине ХХ века и познакомились с экзотическими растениями.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в рамках экспедиции прошли однодневные радиальные походы в районе долины озера Малый Вудъявр и на перевал Кукисвумчорр. Также организаторы провели соревнования по технике пешеходного туризма.