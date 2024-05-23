Юные северяне представили свою работу на итоговой защите программы «Сириус.Лето: начни свой проект»

Школьники Мурманской области в дистанционном формате представили свой онлайн курс по использованию современных технологий в преподавании на итоговой защите программы «Сириус.Лето: начни свой проект».

Над решением проектной задачи «Старое по-новому» они работали весь учебный год по обращению заказчика – Санкт-Петербургского государственного университета.

Школьники разработали чат-бот игру «Инновационные методы преподавания». В ней представлены рекомендации по использованию методик преподавания, которые будут заинтересовывать обучающихся и привлекать внимание к профессии с учётом всех нововведений: новых программ и инструментов, vr и ar технологий, анализа больших данных.

В разработке бота помогал педагог дополнительного образования центра образования «Лапландия» Александр Федулеев. В состав команды вошли обучающиеся Мурманской области и Краснодарского края: Милана Войнаш (Александровск), Ангелина Пестова (Североморск) и Маргарита Завальнюк (Новомихайловский). Наставник команды – Анастасия Круглова, студентка 2 курса Мурманского арктического университета.

Свою работу школьницы планируют представить в следующем году на всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы».

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, проект «Сириус.Лето» направлен на вовлечение талантливых детей и молодёжи в проектную деятельность под руководством наставников – студентов региональных вузов. Программа направлена на поиск школьниками задач для проектной работы, связанной с актуальными проблемами науки, технологии, бизнеса, а также включение в проект наставника, который поможет разобраться в задаче и будет сопровождать обучающегося в его научной деятельности.

Фото: https://gov-murman.ru