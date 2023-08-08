Юные северяне представят Мурманскую область на II Детском культурном форуме в Москве

С 10 по 12 августа в Москве пройдет Второй Детский культурный форум – главная федеральная площадка, где талантливые дети и подростки со всей страны проводят дни в атмосфере многогранной культуры России, раскрывают потенциал в творческих индустриях, расширяют знания о наследии, получают совет от признанных экспертов и находят единомышленников.

Участниками форума в этом году станут творчески одаренные дети и подростки из 89 регионов РФ и 9 зарубежных стран в возрасте от 12 до 17 лет включительно, представляющие все 7 направлений программы Форума – от музыкального и хореографического искусства до кино, журналистики и продюсирования. Всего ожидается более 1500 участников.

Мурманскую область представляет 11 ребят в возрасте из Мурманска, Апатитов, Александровска и Североморска – ученики школ искусств, музыкальных и художественных школ регионов, принимающие участие в форуме в направлениях «Изобразительное искусство», «Музыкальное искусство» и «Хореографическое искусство». Ребят ждёт насыщенная программа и участие в концертах, тематических мастер-классах, интенсивах и семинаров ведущих отечественных деятелей искусства.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в прошлом году участниками первого форума стали четверо юных северян, двое из которых представили свои культурные проекты министру культуры РФ Ольге Любимовой. Ребята предложили создать культурную лабораторию для привлечения деятелей театрального искусства, а также интернет-платформу для поиска работы и наставников для художников.

Фото: https://gov-murman.ru