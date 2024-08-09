Юные северяне представят Мурманскую область на III Международном детском культурном форуме

Мероприятие пройдёт с 22 по 24 августа в Москве. Честь Кольского Заполярья будут защищать 12 талантливых, неординарных и целеустремлённых ребят от 12 до 17 лет из Мурманска, Апатитов, Полярного, Ковдора и Африканды.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в течение трёх дней ребята смогут принять участие в шести творческих направлениях, которые объединят более 60 мероприятий: мастер-классы, дискуссии, арт-школы, творческие уроки. Также участников ждёт насыщенная экскурсионная программа!

Одним из самых значимых мероприятий форума станет брейн-ринг, в котором две команды игроков смогут посоревноваться в эрудиции и скорости реакции. По условиям организаторов форума от каждого федерального округа выбирался один участник, который должен был войти в состав одной из команд. Честь представить СЗФО выпала мурманчанке, победительнице всероссийских и международных конкурсов, артистке ансамбля танца «Радость» областной «Кировки» Екатерине Морозовой.

Ещё одним событием программы форума станет создание арт-объекта «Азбука культуры» - юные художники со всей страны будут раскрашивать буквы русского алфавита. Мурманскую область по результатам отбора представит победительница всероссийских и областных конкурсов творческих конкурсов и ученицу Детской театральной школы Мурманска Софье Бабич, которая закреплена за буквой Л и будет раскрашивать еë с другими детьми.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280088%2Falbum-139605315_00%2Frev