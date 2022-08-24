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Мурманская область. Арктика (16+)24.08.22 12:30

Юные северяне представят Мурманскую область на Первом международном Детском культурном форуме

Юные таланты из Кольского Заполярья примут участие в масштабном мероприятии – I Детском культурном форуме в Москве. Мурманскую область будут представлять победители и призеры муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов: ученик Детской Музыкальной Школы №5 г. Мурманска, пианист Роман Кадькалов, ученик Детской театральной школы г. Мурманска Данил Блюденов, ученица Детской школы искусств г. Полярного ЗАТО Александровск Кристина Базикян, ученица Детской школы искусств имени А. С. Розанова Голотенко Валерия из города Кировска.

Программа Детского культурного форума включает фестивальную и деловую части, секции по различным направлениям, панельные дискуссии, творческие лаборатории, встречи с ведущими деятелями культуры, мастер-классы, экскурсии. Особое внимание будет уделено объединяющим активностям с максимальным вовлечением детей в процесс.

«Форум – значимое событие для всех творческих детей. Он дает возможность пообщаться с талантливыми ребятами из других регионов, встретиться с выдающимися творческими людьми, такими как известный российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе, российский актёр театра и кино Сергей Безруков и многие другие. Эти люди смогут поделиться опытом с ребятами, рассказать им о своем творческом пути. Ребята получат незабываемые эмоции и увидят, что каждый из них своим трудом может достичь таких же успехов», - отмечает Екатерина Болтян, руководитель мурманской делегации, методист Детской музыкальной школа № 1 им. А.Н. Волковой.

Одним из знаковых мероприятий Форума станет диалог с Министром Российской Федерации Ольгой Любимовой. У детей будет возможность представить министру свои проекты, направленные на поддержку отрасли культуры и детского творчества. Лучший проект сможет получить федеральное финансирование.

Как сообщает региональное  Министерство культуры, всего к событию, которое пройдёт с 24 по 27 августа при поддержке Министерства культуры РФ, присоединятся более 1500 молодых людей от 12 до 17 лет из всех регионов России, а также делегации из Абхазии, Белоруссии, Египта, Узбекистана, Южной Осетии и Донецкой Народной Республики.
Подробнее о программе мероприятия можно узнать на официальном сайте форума. 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/ 

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