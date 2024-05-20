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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.24 11:30

Юные северяне представят Мурманскую область на всероссийской студенческой кибербитве в Москве

Киберспортсмены из Мурманской области станут участниками финальных соревнований по кибербезопасности для студентов в рамках международного киберфестиваля «Positive Hack Days 2», которой состоится в московских «Лужниках» на Малой спортивной арене. Северяне прошли отбор среди команд из других регионов и теперь сразятся в восьмерке сильнейших.

«В Москву от региона поедут пять ребят. Уверена, поездка на столь масштабные соревнования станет не только ценным опытом для каждого из них, но и ярким запоминающимся событием в жизни», – рассказала заместитель губернатора – министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Елена Семенова подчеркнула, в Мурманской области сохраняется высокий спрос на специалистов по информационной безопасности. Профессионалов ждут как в команде правительства региона, так и в крупном бизнесе, который представлен на территории Кольского Заполярья.

«На полигоне в «Лужниках» командам предстоит отразить максимальное количество атак условного противника, найти бреши в защите различных организаций. Кроме этого, на фестивале «Positive Hack Days» 25 мая состоится олимпиада по программированию, участие в ней смогут принять все желающие», – сообщила вице-губернатор.

17 мая Елена Семенова встретилась с командой студентов на площадке Центра информационных технологий Мурманской области, чтобы познакомиться с участниками соревнований.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, в этот раз международный киберфестиваль «Positive Hack Days 2» пройдёт с 23 по 26 мая. Планируется, что в нём примут участие около 250 тысяч человек.

В 2023 году событие вышло за пределы закрытых площадок и впервые состоялось в формате городского фестиваля в московском Парке Горького. Его посетили в общей сложности 55 тысяч человек, еще около 100 тысяч зрителей следило за мероприятием в онлайн формате.

Подготовкой северян к соревнованиям занимались специалисты Центра информационных технологий Мурманской области при поддержке соорганизаторов киберфестиваля «Positive Hack Days 2» группы компаний «INNOSTAGE».

 

Фото: https://vk.com/phdays?z=photo-28022322_457242684%2Falbum-28022322_00%2Frev

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