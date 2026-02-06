Яркие выходные на фестивале современного танца «Северный Кураж»Юных северян приглашают на специальные кинопоказы к Году единства народов России
Мурманская область. Арктика (16+)06.02.26 17:00

Юные северяне представят родной край на первых зимних Международных спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в духовном реабилитационно-спортивном центре «Защитники Отечества» провели пресс-конференцию, посвящённую участию команды Мурманской области в первых зимних Международных спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского.

В мероприятии приняли участие министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, директор центра спортивной подготовки Мурманской области Александр Зубко, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, священнослужитель из Кандалакши иерей Валентин, ответственный по вопросам физкультуры и спорта Мурманской епархии иерей Тарасий, а также спортсмены и тренеры команды региона.

«Ранее наши спортсмены три раза ездили на летние игры и достойно представляли Мурманскую область. У нас есть призовые места. Необходимо отметить, что конкуренция на этих соревнованиях очень высокая, поскольку практически все регионы представляют своих сильнейших спортсменов в возрасте 12-14 лет. Желаю ребятам верить в себя и свои силы, слушать наставников. Уникальность мероприятия состоит в том, что в каждой команде есть свой духовник, он также будет помогать вам достигать результатов, на которые готовили вас тренеры», – сказала Светлана Наумова».

«Мы все приедем победителями, потому что эта победа над самим собой, над своей ленью, над своей минутной слабостью. Если при этом еще будут награды, то это замечательно», – отметил иерей Тарасий.

Первые зимние Международные спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского пройдут в Ленинградской области с 7 по 13 февраля. Мероприятие объединит не только спортивные соревнования, но и духовно-патриотическую составляющую. В программу соревнований вошли лыжные гонки, биатлон, хоккей с мячом, сноуборд, керлинг и испытания по нормативам ГТО.

В соревнованиях примет участие сборная Мурманской области, в составе 24 спортсменов. Северяне будут бороться за медали игр в лыжных гонках, биатлоне и хоккее с мячом. На протяжении всех соревнований нашу команду будет поддерживать священнослужитель из Кандалакши иерей Валентин.

На играх святого благоверного князя Александра Невского у заполярных спортсменов уже имеется победный опыт, но теперь юных северян ждет новое испытание – впервые игры пройдут в зимнем формате.

Напомним, что духовный реабилитационно-спортивный центр «Защитники Отечества» открылся в Мурманске при храме Спаса на водах в феврале 2025 года. Такой центр – первый в России. Его главная задача – способствовать социальной адаптации и восстановлению здоровья участников СВО. Развитие системы реабилитации ветеранов и участников СВО – одно из мероприятий губернаторского плана «На Севере – жить!» до 2030 года, в том числе реализуемое во исполнение Указа Президента РФ о национальных целях развития страны на ближайшие десять лет. Работа уже организована правительством Мурманской области совместно с филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области в рамках регионального проекта «Спорт для СВОих». Открытие центра усилит её, позволив ускорить процесс восстановления бойцов и будет способствовать их успешному возвращению к мирной жизни.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561754/#&gid=1&pid=1

