Юные северяне приняли участие в масштабном Фестивале детства и юности «Движения Первых» на ВДНХ

Делегация Мурманской области приняла участие в фестивале «Движения Первых», который прошёл с 1 по 2 июня на площадке выставки-форума «Россия» в Москве и был приурочен к Международному дню защиты детей. Главной темой праздника стала мечта и возможность каждого ребёнка воплотить её в России – стране возможностей.

В этом году фестиваль «Движения Первых», который проходит уже во второй раз, получил статус «международный». Его посетили более 360 тысяч человек не только из разных регионов России, но и из 44 стран мира.

Участниками от Мурманской области стали 11 северян из Мурманска, Полярных Зорь, Гаджиево, Кировска и Оленегорска. Это активисты «Движения Первых», их родители и наставники.

Два дня на фестивале ребята вместе со взрослыми участвовали в активностях образовательной и культурной программы: деловых играх, квизах, мотивационных дискуссиях и встречах с экспертами.

В ходе фестиваля «Первые» встретились с известными артистами, спортсменами, общественными и политическими деятелями. На вопросы ребят на мотивационных сессиях ответили помощник Президента России Андрей Фурсенко, призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф в фигурном катании Илья Авербух, актёры театра и кино Константин Хабенский, Елизавета Арзамасова и Сергей Безруков, радио- и телеведущая Юлия Барановская, премьер Большого театра и ректор «Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой» Николай Цискаридзе, летчик-космонавт Андрей Борисенко, ветеран СВО Виктор Исаев.

Модераторами всех встреч и дискуссий стали сами «Первые» – участники ключевых проектов «Движения», корреспонденты «Новостей «Первых» и «Классного радио», наставники, победители всероссийских конкурсов. Так «Движение» показало главную идею фестиваля – «делаем вместе с детьми». Взрослые должны давать возможность молодому поколению проявлять себя и искать путь для достижения своих целей.

Кроме образовательной программы гости фестиваля приняли участие в познавательной программе, которая нацелена на развитие важных навыков. Так, «Первые» проверили свои силы на мастер-классах «Флорариум» от Минздрава, «Композиции из живых цветов» от Природограда, «Робототехника» от Минпромторга, «Создание USB-вентиляторов» от «Роснефти», а также специальных активностях от Госкорпораций «Роскосмос» и «Росатом».

«Фестиваль подарил мне много новых друзей. Все лекции, которые мы посещали, были очень интересными и познавательными. Организаторы фестиваля смогли подарить нам незабываемые эмоции, которые мы запомним на всю жизнь», – поделилась Варвара Сергеева из Оленегорска.

«Я впервые принимала участие в фестивале «Движения Первых». Это были превосходные два дня, которые прошли с открытыми, интересными людьми, ставшими для меня друзьями! Отдельное спасибо за экскурсию по ВДНХ и посещение мотивирующего павильона «Первых», – рассказала Ксения Тимурова из Полярных Зорь.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, экскурсии по территории ВДНХ и павильоны Международной выставки-форума «Россия» ребята смогли посетить в рамках программы фестиваля.

Фото: https://gov-murman.ru