Юные северяне приняли участие в региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для младшей возрастной группы

В Мурманске завершился региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для младшей возрастной группы — школьников 8-10 лет. Организаторами игры в регионе выступают «Движение Первых» Мурманской области, движение «ЮНАРМИЯ», Центр «ВОИН» при поддержке комитета молодёжной политики Мурманской области.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, соревнования проходили на базе Мурманского индустриального колледжа. В них приняли участие 100 школьников, представлявших 10 муниципальных образований Мурманской области: Мурманск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО город Заозерск, Кировск, Ковдорский округ, Мончегорск, Оленегорск, Печенгский округ и Кандалакшский район.

Программа состязаний включала семь конкурсных испытаний: основы строевой подготовки, оказание первой помощи, историю Отечества, спортивную игру «Снайпер», тактическую игру на местности, творческое «Приветствие отряда» и викторину «Герои в форме».

«Игра «Зарница 2.0» воспитывает в детях патриотизм, командный дух и готовность к преодолению трудностей. Мы видим, с каким азартом ребята участвуют в «Зарнице», и это подтверждает: наше будущее — в надежных руках», — отметил председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области Никита Тихомиров.

По итогам соревнований первое место занял отряд «Сириус 279» из ЗАТО Александровск. Второе место завоевала команда «Олимпионики» из Ковдорского округа. Третье место досталось отряду «Сильнее ветра» из Мончегорска.

«Эта победа — результат настоящей командной работы и упорных тренировок. Мы долго готовились к «Зарнице»: изучали историю, отрабатывали строевую подготовку, учились оказывать первую помощь. Но главное — дети искренне прониклись духом соревнования, понимали, что представляют не только себя, но и свой родной город. Их азарт и дисциплина достойны самой высокой оценки и у нас все получилось!» — поделилась наставник команды-победителя «Сириус 279» Михальчук Олеся из Гаджиево.

«Зарница 2.0» — масштабная всероссийская игра с применением цифровых технологий, флагманский проект «Движения Первых». Он включает мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. В игре могут принять участие школьники от 7 до 17 лет, а также обучающиеся СПО от 18 до 21 года из всех регионов России. Целью проекта является совершенствование системы патриотического воспитания молодых граждан Российской Федерации, формирование чувства верности долгу по защите своего Отечества и любви к Родине, её научному и культурному потенциалу.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, региональный этап игры «Зарница 2.0» для средней и старшей возрастных групп пройдёт в период с 10 по 13 июня 2025 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547705/#&gid=1&pid=3