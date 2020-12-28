Юные северяне приняли участие в соревнованиях по горнолыжному спорту на Кубок губернатора Мурманской области

На Южном склоне в Мурманске прошли региональные соревнования по горнолыжному спорту «Кубок губернатора Мурманской области». Их участниками стали начинающие спортсмены в возрасте 10-11 лет.

За звание лучших в дисциплине слалом-гигант поборолись 44 девочки и 42 мальчика из Кировска, Апатитов, Мончегорска, Мурманска и Полярных Зорь. По итогам соревнований первое место заняли кировчане Максим Березкин и Екатерина Круковская. Вторыми стали Арсений Иванов из Апатитов и Ксения Павловская из Кировска. Бронза досталась Илья Сычеву из Кировска и мурманчанке Василисе Максимовой.

В церемонии награждения принял участие министр спорта и молодежной политики Мурманской области Денис Клебанов.

«Друзья, поздравляю всех победителей и призеров. Не забывайте, что победа – это не всегда первое место. Победа – это когда ты стал лучше, чем был! Я надеюсь, каждый из вас после сегодняшних соревнований стал лучше», – отметил Денис Клебанов.