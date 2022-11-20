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Мурманская область. Арктика (16+)20.11.22 16:00

Юные северяне продолжают учиться музыкальному мастерству у лучших педагогов страны

В Мурманской области продолжает работу образовательный центр «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» – площадка для взаимодействия юных северян с выдающимися преподавателями музыкального искусства и вокала.

Вторая серия мастер-классов осенней сессии проекта проходит в течение всего ноября. Занятия для юных талантов проводят педагоги из Санкт-Петербурга и Москвы: художественный руководитель Духовой Академии, ведущий валторнист оркестра Мариинского театра Леонид Воронцов, профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, кандидат искусствоведения Рувим Островский, преподаватель Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Олег Гулевский и доцент Академии хорового искусства Наталья Попова.

В обучающих сессиях принимают участие воспитанники и педагоги детских школ искусств и детских музыкальных школ Мурманска, Снежногорска, Кировска, Ковдора, Колы, Заозерска, Североморска, а также студенты Мурманского колледжа искусств.

Как сообщает региональное Министерство культуры, уникальный проект стартовал в Кольском Заполярье в январе 2022 года. Десять ведущих российских музыкантов провели 21 мастер-класс для более чем 400 студентов, учащихся и преподавателей детских школ искусств, музыкальных школ региона и Мурманского колледжа искусств. Новый сезон мастер-классов стартовал в октябре. В рамках осенней сессии молодые музыканты Кольского Заполярья встретились с шестью деятелями искусства из Москвы и Санкт-Петербурга.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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