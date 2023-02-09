Юные северяне прошлись «По следам саамских сказок»

В детской модельной библиотеке-филиале № 5 Мурманска прошло интерактивное мероприятие, приуроченное к Международному дню саамов.

В ходе беседы-диалога «По следам саамских сказок» юные читатели узнали об удивительном крае Лапландия, познакомились с легендами самобытного северного народа.

Как сообщает администрация города Мурманска, ребята просмотрели презентацию «Саамское Лукоморье», прочитали сказки из сборника «Семилетний стрелок из лука» и проиллюстрировали наиболее понравившийся отрывок, а также поделились своим мнением о поступках героев произведения. Кроме того, юным гостям мероприятия было предложено сыграть в традиционную саамскую игру «Важенка и оленята».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24334&page=1