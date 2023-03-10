Юные северяне соревнуются в беге на снегоступах

Сегодня в Долине Уюта Мурманска был дан старт соревнованиям по бегу на снегоступах по программе Специальной Олимпиады в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

В стартах приняли участие более 130 спортсменов из 8 муниципалитетов региона. Это Мурманск, Североморск, Оленегорск, Мончегорск, Кольский район, Кандалакша, Апатиты и Алакуртти.

Как сообщает администрация города Мурманска, с приветственным словом к спортсменам обратилась председатель мурманского территориального отделения Специальной Олимпиады России, директор детско-юношеской спортивно-адаптивной школы №15 города Мурманска Ирина Горохова, которая отметила, что сегодняшние состязания являются отборочными для стартов на следующих зимних российских соревнованиях.

Участники стартов показали не только спортивную подготовку, но и настойчивость и волю к победе.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24514&page=1