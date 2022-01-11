Юные северяне создали мультфильмы по мотивам народных сказок

Мурманская анимационная студия «Маячок» предлагает юным северянам и их родителям увидеть мультфильмы, созданные начинающими мультипликаторами по мотивам народных сказок.

Анимационная студия «Маячок» была открыта в 2021 году на базе Дома культуры «Первомайский», где Центр культурно-досуговой деятельности «Аврора» при поддержке Министерства культуры Мурманской области реализует проекты в сфере организации деятельности клубных формирований и любительских объединений в Кольском Заполярье.

Проект стартовал в сентябре 2021 года, и уже к декабрю его участниками стали 27 детей в возрасте от 7 до 17 лет. При участии ребят были созданы четыре мультфильма в разных техниках по мотивам народных сказок.

Мультфильм «Невеста-мышь» создан в технике кукольной анимации на основе карельской народной сказки. Ребята из Мурманского центра социальной помощи семье и детям, создававшие этот мультфильм, не только делали декорации и кукол-актеров, но и подготовили обложку, а также помогли с монтажом. Увидеть его можно по ссылке.

В основе мультика «Заяц и ёж» лежит украинская народная сказка. В процессе работы над мультфильмом ребята учились элементам петриковской росписи: это традиционная украинская роспись, которая связана с настенной живописью, декором предметов быта. Сказка выполнена в технике перекладной анимации. Мультфильм доступен к просмотру по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство культуры, ещё один мультфильм основан на одной из саамских сказок «Как саам на небо ходил»: зимой, в длинную полярную ночь, саамы сидели в своих жилищах у очага и рассказывали детям сказки. Мультик выполнен в технике пластилиновой анимации, ребята также самостоятельно делали к нему заставки. Увидеть его можно здесь.

Мультфильм «Под грибом» создан учениками младшей группы по мотивам русской народной сказки. История о доброте и дружбе выполнена в стиле русского лубка – это вид русского народного творчества, которому присущи простота техники и яркая раскраска. Мультипликационный фильм размещен по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434525/#&gid=1&pid=1