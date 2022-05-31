Юные северяне сразились за право быть лучшими в региональном этапе Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»

В минувшие выходные в спортивной школе «Олимп» в городе Апатиты завершился региональный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 10-13 лет.

С инициативой о проведении подобного массового соревнования выступил легендарный советский вратарь Лев Иванович Яшин. Первый турнир был проведён в 1964 году. За победу боролись около 170 тысяч команд и почти 3 миллиона юных футболистов со всего СССР. С тех пор турнир проводится каждый год без исключений.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в рамках соревнований на футбольном поле встретились команды мальчиков 10-11 лет «Надежда-1» и «Надежда-2» из Мончегорска, Апатитский «Олимп» и «Юная гвардия» из Мурманска. Во второй возрастной категории – 12-13 лет – команды «Север» из Мурманска, «Надежда» из Мончегорска, «Десяточка» из Кандалакши, Оленегорский «Олимп» и «Десяточка» из Апатитов. За медали юные футболисты сражались на протяжении двух дней.

По завершению матчей младшей группы победу одержали футболисты из команды «Надежда» (Мончегорск), на 2 месте оказался «Олимп» из Апатитов, а «бронзу» взяла «Юная Гвардия» из Мурманска.

В средней группе лучшей стала команда «Север» из Мурманска, почётные второе и третье места разделили «Десяточка» из Кандалакши и «Надежда-1» из Мончегорска.