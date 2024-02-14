Юные северяне стали лучшими на первенстве Северо-Западного федерального округа по горнолыжному спорту

Соревнования проводились с 5 по 10 февраля на склоне Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу. Спортсмены 12-13 лет и 14-15 лет соревновались в дисциплинах супер-гигант, супер-комбинация, комбинация и гигантский слалом.

Всего борьбу за медали вели порядка 120 спортсменов из Мурманской и Ленинградской областей, Республики Карелия.

Заполярные спортсмены показали достойный результат на соревнованиях. В дисциплине супер-гигант золотую медаль завоевала кировчанка Ева Миронова. С «серебром» ушли кировчане Софья Иванова, Максим Христосов, Александр Коприков, спортсменка из Апатитов Арина Думцева.

В супер-комбинации победу одержали Софья Иванова и Максим Христосов. Бронзовые призёры – мурманчане Анна Биончик и Кирилл Тилькиджи.

В комбинации «золото» завоевал кировчанин Семён Кудинов. Второе место также у кировчан – Анастасии Гусевой и Макара Сапова.

В завершении соревнований спортсменов ждал слалом-гигант. Лучший результат в этой дисциплине показал Максим Христосов, став победителем. Семён Кудинов стал серебряным призёром. Спортсмены из Мончегорска София Литченко и Георгий Цвырко завоевали «бронзу».

Как сообщает региональное Министерство спорта, в командном зачёте победителем соревнований стала команда Мурманской области. В призёрах команда Ленинградской области и команда из Республики Карелия.

Фото: https://gov-murman.ru