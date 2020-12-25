Юные северяне стали обладателями главных наград Международного дистант-форума научной молодежи «Шаг в будущее»

Состоялась церемония награждения победителей и призеров Международного дистант-форума научной молодежи «Шаг в будущее». Она прошла в режиме видеотрансляции. В форуме приняли участие 965 исследователей из России, Италии, Испании, Португалии, Сербии, Китая, Индонезии. В том числе – 34-е школьника из 8-ми муниципалитетов Мурманской области.

По итогам форума были определены лучшие проекты в 8 номинациях абсолютного первенства, в 38 профессиональных номинациях и в 10 номинациях для самых юных участников. 20 участников дистант-форума были удостоены научных званий Российского молодёжного политехнического общества – академик и член-корреспондент, и 13 ребят представлены к научным стипендиям программы «Шаг в будущее».

В числе победителей из Мурманской области в абсолютном первенстве «Лучшая работа в области точных наук» стал ученик 10-го класса школы №10 города Кандалакша Кирилл Нежданов. Ему также дана рекомендация к присуждению единовременной стипендии программы «Шаг в будущее» имени академика К.С. Колесникова.

В профессиональных номинациях в число победителей вошли воспитанник Дома детского творчества «Дриада» города Снежногорска Глеб Телегин – «Лучшая работа в области альтернативных источников энергии»; ученик 11-го класса Мурманского политехнического лицея Даниил Бурмистров – «Лучшая работа в области физики и познания мира». В номинации «Лучший старт в науку» диплом получила шестиклассница мурманской гимназии №2 Елизавета Рыбакова.

Дипломы Российского молодёжного политехнического общества присуждены девятикласснику Виталию Моренко из гимназии №2 Мурманска (диплом «Член-корреспондент» Российского молодежного политехнического общества) и воспитаннику Дома детского творчества «Дриада» города Снежногорска Глебу Телегину (диплом «Действительного члена» Российского молодежного политехнического общества). Кроме того, Глеб Телегин был удостоен специального диплома от Российского энергетического холдинга ПАО «РусГидро».

Почётный знак программы «Шаг в будущее» получила учитель информатики средней общеобразовательной школы № 15 города Апатиты Дина Коркачева.

Диплом победителя в профессиональной номинации «Лучшая работа в области интеллектуальных конструкций и робототехники» Международного онлайн-форума научной молодежи «Шаг в будущее», специальный приз и диплом «За достижения в инженерном деле» от Российского Технологического университета – МИРЭА получил Андрей Лебедев, ученик 11-го класса Мурманского политехнического лицея.

В 2020 году лауреаты Международного дистант-форума научной молодежи «Шаг в будущее» приняли участие в Международном инновационном научном конкурсе проектов, который прошел в дистанционном формате с 7 по 10 декабря 2020 года. Церемония награждения участников прошла 12 декабря. Победителем Международного инновационного научного конкурса проектов (World Innovative Science Project Olympiad) в категории «Технология и компьютерные науки» стал проект Андрея Лебедева, ученика 11-го класса Мурманского политехнического лицея.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, церемонию награждения Международного дистант-форума научной молодёжи «Шаг в будущее» можно посмотреть на официальном сайте: http://sitf.online/.