Юные северяне стали победителями и призёрами Всероссийского конкурса экологических рисунков

Подведены итоги Всероссийского конкурса экологических рисунков, в рамках которого было подано 1770 работ из всех регионов страны. В число призёров и победителей федерального этапа вошли 7 ребят из Мурманской области.

Воспитанница мурманского детского сада №46 Анастасия Исакова одержала победу в номинации «Заповедные уголки родного края» (руководители Людмила Квашенко и Анастасия Игнатович).

В различных номинациях призёрами конкурса стали воспитанница Детско-юношеского центра «Ровесник» Кандалакшского района Ангелина Беляева (руководитель Марина Никитина), ученица мурмашинской школы №1 Полина Зуева (руководитель Ольга Джепарова), воспитанница Центра дополнительного образования ЗАТО г. Заозерск Ирина Кошелева (руководитель Кристина Бодрова), ученица кандалакшской школы №13 Татьяна Киршина (руководитель Галина Давыдова), ученица мурманской гимназии №1 Ралина Сидтикова (руководитель Виктория Филиппова) и воспитанница детской школы искусства №1 Кандалакшского района Елена Тихонова (руководитель Екатерина Охримович).

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, Всероссийский конкурс призван привлечь внимание детей и молодёжи к проблемам сохранения окружающей среды, формировать экологически грамотный стиль жизни и повысить уровень экологической культуры, усилить роль художественного творчества как средства экологического и гражданско-патриотического воспитания.

Организаторами мероприятия выступают Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей, АНО «Равноправие» и ООД «Ангел-ДетствоХранитель».

Фото: https://gov-murman.ru