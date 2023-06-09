Юные северяне стали победителями регионального этапа Всероссийской выставки-конкурса «Образ педагогов и наставников в произведениях молодых художников»

1 и 2 июня в Мурманской области состоялся региональный этап Всероссийской выставки-конкурса «Образ педагогов и наставников в произведениях молодых художников».

Конкурс проводился в двух номинациях «Портрет», «Сюжетная композиция» и в пяти возрастных группах. Для оценки конкурсных работ в I туре была сформирована региональная отборочная комиссия, в состав которой вошли 5 специалистов, в том числе деятели культуры, члены Союза художников России, преподаватели, методисты организаций отрасли культуры.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в конкурсе приняли участия обучающиеся детских школ искусств, детских художественных школ Мурманской области, а также студенты Мурманского колледжа искусств. По итогам конкурсных просмотров работы 5 человек будут направлены для участия во Всероссийской выставке-конкурсе.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266058%2Fwall-139605315_23091