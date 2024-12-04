Юные северяне стали победителями всероссийского фестиваля «Праздник эколят – молодых защитников природы»

Участниками Всероссийского фестиваля «Праздник эколят – молодых защитников природы» стали ребята от 5 до 18 лет, победившие на региональном этапе. Фестиваль объединил 579 команд из 61 субъекта страны.

Тема фестиваля этого года – «Наследие Маленького принца» – дала участникам возможность рассказать о жизни на планете Земля, дружбе человека и природы, высоком уровне ответственности за всё, что происходит на планете. Фестиваль проходил по номинациям «Детская экожурналистика», «Творческое выступление команд образовательных учреждений», «Лучший мастер-класс», «Лучший экологический мультфильм», «Семья в стиле эко».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, по результатам экспертной оценки конкурсных работ участники из Мурманской области стали победителями. В номинации «Детская экожурналистика» 1-е место занял Даниил Старицин, ученик Мурманского международного лицея с работой «Экорепортаж. Мурманск». В номинации «Лучший мастер-класс» победителем стала Арина Пантя, воспитанница детского сада №16 Туломы с работой «Береги природу».

Поощрительной грамотой отмечен и экологический мультфильм «Белочкин лес» команды «Юные экологи» из Мурмашинской школы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/