Юные северяне успешно представляют регион на всероссийском этапе XX Российской робототехнической олимпиады в Челябинске

Более 900 гостей из 42 регионов собрались на XX, юбилейном, соревновательном цикле по робототехнике в Челябинске. Тема сезона 2023 – «Объединяя мир».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки,делегация Мурманской области в составе 16 обучающихся и 5 педагогов участвует при поддержке правительства Мурманской области и АО «Кольская ГМК».

Результаты участия нашей делегации по итогам первого дня проведения национального этапа РРО-2023: категория «Основная WeDo» - 3 место в номинации «Стратегия» – команда «Ниндзя-котики», «ФабЛаб-Робоникель», г. Мончегорск (участники Лев Курганов, Роман Львов, тренер Дарья Якимова); 3 место в номинации «Инженерное решение» – команда «Палтусеня», «ФабЛаб-Робоникель», г. Мончегорск (участники – Любовь Чупина, Павел Протосеня, тренер Дарья Якимова); категория «WeDo Творческая» - 1 место в номинации «Дизайн робота» – команда «Порт Мурманск», технопарк «Кванториум» (участники: Владимир Чибис и Николай Подосёнов, тренеры Наталья Федулеева и Евгения Инкина) и в номинации «Абсолютный чемпион» - 3 место и кубок национального чемпионата РРО 2023 получила команда «Атомный ледокол», «ФабЛаб-РобоНикель», г. Мончегорск (участники: Николай Нистратов, Анна Шашек, Лев Курганов, тренер Дарья Якимова».

Фото: https://gov-murman.ru