Юные северяне в числе победителей и призёров всероссийского конкурса «Большие вызовы»

Образовательный центр «Сириус» подвёл итоги заключительного этапа всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Школьницы из Мурманской области вошли в число победителей и призёров.

В конкурсе приняли участие более 2900 старшеклассников и студентов колледжей из 86 регионов России. Ребята разрабатывали проекты по 14 направлениям, соответствующим стратегии научно-технологического развития России – от космических и биотехнологий до новых материалов и больших данных.

Воспитанницы детского технопарка «Кванториум-51» представили на конкурс свои исследования в направлении «Агропромышленные и биотехнологии» и успешно прошли тестирование и собеседование на заключительном этапе. Вега Темчура стала победителем конкурса с проектом «Влияние изолятов почвенных азотфиксирующих бактерий на рост растений», в число призёров вошли Анастасия Малавенда (проект «Морфолого-биохимическая характеристика морошки, произрастающей на Кольском полуострове»), Варвара Тупотилова (проект «Анализ распространения резистентных штаммов бактерий Escherichia coli в кишечнике сельскохозяйственных животных в некоторых хозяйствах Мурманской области»).

Кроме того, в число призёров вошла Екатерина Морозова, ученица 10 класса Мурманского политехнического лицея (проект «Разделение водонефтяных эмульсий за счёт многократного изменения температур»).

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, в качестве награды конкурсанток ждёт профильная смена в образовательном центре «Сириус» в июле.

Фото: https://gov-murman.ru