Юные северяне вошли в число победителей Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине»

Юные активисты из Мурманской области стали победителями и лауреатами VI Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине». Торжественная церемония награждения состоялась 7 июня в Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия» в лектории Российского общества «Знание».

Конкурс проводится с 2018 года, за годы его проведения в нем приняло участие более 16000 детей и подростков из всех 89 регионов и 70 стран, охват вовлеченных в проект родителей и учителей превысил 50000 человек.

В этом году из нашего региона на конкурс поступила 41 работа. В своих видеороликах и текстовых страницах-презентациях участники рассказали о Мурманской области, её истории, традициях, памятных и интересных местах.

Анастасия Хамутовская, ученица школы №10 Кандалакши, заняла 1-е место в четвертой возрастной категории в номинации «Текстовая страница – презентация «Расскажу миру о своей Родине». В своей работе юная участница рассказала всему миру об истории своего города.

Также по итогам конкурса был сформирован список «175 лучших работ о России»: они не заняли призовые места, но были близки к победе. В их числе – видео о Варзуге Василисы Нарватовой из школы №33 Мурманска.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине» организован АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи» совместно с комитетом Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Министерством иностранных дел, Россотрудничеством, фондом «Русский мир», Роспатриотцентром, Московским педагогическим государственным университетом и проводится в рамках проекта «Россия глазами детей и молодежи» при поддержке Фонда президентских грантов. Участники конкурса выбирают наиболее интересные для них события, традиции, памятные места своей Родины и рассказывают о них соотечественникам и сверстникам за рубежом в формате видеоролика или текстовой страницы-презентации. С работами всех участников конкурса можно ознакомиться на сайте и других ресурсах организатора.

Фото: https://youthy.ru/frm_file/aWQ6NTI3NDd8ZmlsZW5hbWU6bWV6aGR1bmFyb2RueWota29ua3Vycy5wZGY=