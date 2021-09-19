Юные северяне выбирают «Академию телевидения»

«Мне нравится, когда на меня все смотрят!», - без капли смущения призналась в прямом эфире «Радио Рекорд» юная мурманчанка Анфиса Кислицина, выпускница «Академии телевидения» -2021. И эта её мечта относительно легко реализовалась в этом необычном для Мурманска проекте по профориентации подрастающего поколения северян.

А вот вторая «ласточка», которая прошла «академический» путь, Мария Шадура уже даже определилась с будущей профессией: «Я уже себе вуз выбрала, в который хочу поступить. Он связан с журналистикой – СПБГУ, журфак».

Напомним, телеканал «Арктик-ТВ» в конце 2020 года запустил новый и необычный для компании проект «Академия телевидения». А поступить в «Академию» мог любой желающий, для этого не надо было сдавать ЕГЭ, писать контрольные работы. Достаточно только желания окунуться в таинственный мир журналистики.

«На наших занятиях мы, как и в любом учебном заведении, давали теоретические знания, - рассказывает Анастасия Карева, руководитель проекта «Академия телевидения». - Например, рассказывали о том, какие средства массовой информации существуют сегодня, как они трансформируются, конкурируют между собой и социальными площадками во Всемирной паутине, какие есть жанры, как брать интервью, что такое инфоповод. Наши студенты изучают основы операторского искусства и монтажа. Хочу отметить, что большая часть новых для ребят знаний они получают на конкретных площадках, где они знакомятся с азами журналистской работы и расширяют свой кругозор».

Слушатели «Академии» побывали на экскурсии на транспортном рефрижераторе «Выборгский», где начинающие журналисты общались с экипажем, взяли свои первые интервью и стали соавторами сюжета редакции «Арктик-ТВ».

Само собой, они посетили и редакцию телеканала «Арктик-ТВ». Начинающие журналисты своими глазами увидели телевизионную «кухню», попробовали себя в качестве ведущих новостей. Участницы проекта «Академии телевидения» во время экскурсии убедились в том, что создание телевизионного контента достаточно трудоёмкий и захватывающий процесс. Это на экране телевизора, планшета или мобильника новости «льются» быстрой рекой, а в реальной жизни над выпуском работают не только журналисты, но и много других специалистов, о которых они до этого не знали.

Например, Ирина Филимонова, участница проекта, попробовала записать свой первый в жизни стендап в студии. Читать с дисплея текс, да так, чтобы это не было заметно зрителю, чтобы создавалось впечатление пересказа, оказалось не так уж и просто. Но для первого раза школьница справились с такой задачей на «отлично».

Но на телевидении важен не только смысл информации, заключённый в текст, но и картинка, ведь ТВ подразумевает, прежде всего, визуальную подачу материала. Начинающие журналисты смогли познакомиться с работой режиссёра монтажа, который из видеоряда создаёт полноценный логически выстроенный сюжет. Эта магия поразила «академистов», многие сразу заявили, что хотят обязательно получить профессию журналиста.

«Куда бы ни отправились поступать участники проекта «Академия телевидения» в будущем основы тележурналистики им не помешают, - считает Анастасия Карева. - Ведь журналист – это человек, который может разобраться в любой теме и увидеть интересное даже в обыденных вещах.

А интересного в «Академии телевидения» больше, чем в любой школе! Например, одно занятие для учеников провели на котельной «Северная», где им рассказали и наглядно показали особенности работы сложного теплоснабжающего предприятия. Ребята побывали на центральном пульте котельной, полюбовались на яркий и жаркий факел в топке, ознакомились со сложным мазутным хозяйством теплоснабжающей организации. А самое главное, что всю информацию они получили из уст руководителя АО «Мурманэнергосбыт» Аллы Истоминой.

Некоторые из ребят после такого занятия решили даже изменить журналистике, заявив, что хотят работать здесь, правда, сразу в должности директора. «Мне кажется, что это интересно, - заметила Милана Федорова, участница проекта «Академии телевидения». – Хочу быть строгим директором».

На предприятии воспитанники «Академии телевидения» брали интервью у сотрудников и директора, снимали и фотографировали производство. Директор компании АО «МЭС» отметила вовлечённость ребят, заинтересованность и подготовку к визиту в котельную.

А много ли в Мурманске мальчишек и девчонок, которые могут похвастаться тем, что беседовали с главой города Мурманска Евгением Никорой? Мало. А вот участники проекта «Академия телевидения» пригласили Евгения Викторовича на встречу.

Будущие журналисты и операторы - юные, талантливые и острые на язык воспитанники «Академии телевидения» к своей первой и важной встрече готовились серьёзно. Вместе с преподавателями проекта они изучали правила профессиональной этики, учились придумывать интересные вопросы и задавать их.

Милана Фёдорова, например, подошла к своему домашнему заданию со всей серьёзностью и перед важной встречей решила ознакомиться с биографией главы города. «Прежде чем идти к человеку, надо сначала узнать его. На это уйдёт примерно час-два», - отмечает Милана, ученица проекта «Академия телевидения»:

Главе администрации пришлось отвечать на совсем недетские вопросы, которые касались практически всех сфер общественной жизни: увеличения числа детских и спортивных площадок, обустройства городских пространств, открытия детских лагерей и даже проблем экологии и безнадзорных животных. Одной из самых обсуждаемых тем стало школьное питание.

Большой интерес у юных журналистов вызвала и личная жизнь главы администрации, его ежемесячная зарплата. Задавать каверзные и немного дерзкие вопросы они не боялись. Полюбопытствовали ученики и о любимых хобби сити-менеджера.

В конце пресс-конференции самая маленькая, при этом смелая и активная воспитанница академии - восьмилетняя Ясмина, вызвалась стать личной помощницей главы администрации. В её профессионализме и умениях сомневаться сложно, поэтому Евгений Никора пообещал рассмотреть кандидатуру юной журналистки.

«Такие занятия в «Академии телевидения» помогают ребятам расширить свой кругозор, больше узнать о важных и востребованных профессиях в нашем городе, увидеть руководителей муниципалитета и основных предприятий города, - отмечает Анастасия Карева, руководитель проекта «Академия телевидения». - Возможно, это зарождение новой традиции, которая будет полезна для мурманских школьников». Для абитуриентов – это шанс набить руку и поступить в университет, имея портфолио, для студентов – возможность освоить профессию на практике и получить дополнительные баллы при трудоустройстве в СМИ, для ребят помладше – шанс стать телезвездой или набрать подписчиков на своих каналах».

Виктория Пантилеева, ученица «Академии телевидения»: «Я люблю общаться с людьми и брать интервью, но я не могу определиться сегодня, что мне более интересно, поэтому я пришла в «Академию».

Отличительная особенность «Академии телевидения» в том, что начинающие журналисты применяют знания на практике. На пресс-конференции они задают вопросы спикерам и экспертам как настоящие профессионалы. Например, на этой неделе под натиском пытливых ребят пытался устоять Арсений Филиппов, и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ Мурманской области. Именно на базе ДОСААФ «академисты» учатся основам журналистики.

Говорить о древнейшей профессии можно много, тем более что в настоящее время произошла и продолжается серьёзная трансформация журналистики. Привычные площадки – газеты, журналы, радио и телевидение размываются социальными площадками в Интернете. Сегодня уже можно отметить, что некоторые звёзды журналистики появляются как бы из неоткуда. Одно коротенькое видео, небольшой комментарий с места события, например, размещённый «ВКонтакте», «Фейсбуке», может захватить тысячную аудиторию и даже официальные СМИ.

«Сегодня серьёзно меняется законодательная база работы средств массовой информации, вводятся ограничения для соцсетей, - отмечает Анастасия Карева, руководитель проекта «Академия телевидения». – Наши специалисты будут говорить и об этом. И о том, насколько опасна наша профессия, куда заведёт нас - профессиональные СМИ - конкуренция со стороны «гражданских журналистов». Думаю, что будет интересно молодёжи узнать, чем, например, отличается «Фейсбук» от «Твиттер» и мессенджер «Телеграм» от соцсети «ВКонтакте». У нашей «Академии» большие планы на будущее, тем более что её основа – компания, у которой есть всё: газеты, радио и телевидение».

В настоящее время старшая группа активно осваивает профессию, а младшая ещё комплектуется. Если вашему ребёнку от 7-ми до 14 лет, он уже может стать журналистом. Старт обучения 23 сентября.

Идёт набор младших «академистов». Для ребят от 6-ти до 8 лет стартуют курсы «Телезвёздочка», на которых юные северяне приобретут навыки ведущих телепрограмм.

Будут открыты курсы для начинающих блогеров и журналистов. Подробности можно узнать на сайте телередакции, в группе «ВКонтакте» academ_tv или по телефону 75-31-31.