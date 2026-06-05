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Мурманская область. Арктика (16+)05.06.26 18:30

Юные северяне завоевали медали международного фестиваля по универсальному бою

В Московской области завершился международный фестиваль по универсальному бою среди спортсменов 6-11 лет. Фестиваль собрал порядка 500 участников из 13 стран.

Юные североморцы, тренирующиеся под руководством Ивана Мазяркина и Евгении Пороскун, выступили в возрастной категории 10-11 лет и завоевали три медали различного достоинства.

Так, победителями в своих весовых категориях стали Ярослав Зимин и Михаил Пороскун. Арсен Малхасян завоевал бронзовую медаль и поднялся на третью ступень пьедестала почёта.

В общекомандном зачёте команда российских спортсменов заняла первое место.

Как отмечает региональное Министерство спорта, в 2025 году Мурманская область подтвердила статус одного из ведущих спортивных регионов страны, войдя в топ-10 субъектов Российской Федерации – лидеров по развитию физической культуры и спорта. Регион продолжает демонстрировать уверенный рост в одном из ключевых показателей: доля систематически занимающихся спортом граждан достигла 62,7%, что на 5,2% выше плана.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569092/#&gid=1&pid=3

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