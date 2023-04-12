Юные северяне завоевали награды первенства Северо-Западного федерального округа по сноуборду

В Ленинградской области состоялось первенство Северо-Западного федерального округа по сноуборду. На склонах парка «Красное озеро» мастерство демонстрировали сноубордисты двух возрастных групп – младшая и юниоры – в трёх дисциплинах – сноуборд-кросс, слоупстайл и биг-эйр.

Мурманские спортсмены достойно представили регион, завоевав сразу три медали. Так, Артём Карепин стал лучшим среди юниоров, Елизавета Симоненко взяла «серебро» в категории девушки 11-12 лет, а Анастасия Будович – «бронзу» в юниорской категории.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ранее воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва стали победителями соревнований по сноуборду, которые прошли на Южном склоне в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

Фото: https://gov-murman.ru