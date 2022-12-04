Юные шахматисты из Мурманской области – в числе победителей и призёров первенства СЗФО

Воспитанники Мурманской областной спортивной школы показали блестящие результаты в первенстве Северо-Западного федерального округа по шахматам.

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 20 ноября по 2 декабря. В них приняли участие шахматисты из 9 субъектов России: Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, а также Республик Карелия и Коми.

По итогам соревнований мурманчане Ирина Полято и Кирилл Коноплев завоевали золотые награды в дисциплине «быстрые шахматы». Давид Туманов стал бронзовым призёром в дисциплине «блиц», а Ирина Полято – серебряным.

Как сообщает региональное Министерство спорта, Кирилл Коноплев отличился также и в «классических шахматах» – по результатам соревнований спортсмен занял третье место. Весной заполярный шахматист представит Мурманскую область на первенстве России. Давид Туманов выступал в возрастной группе «мальчики до 9 лет». Для него это были первые соревнования такого уровня, но он отлично справился с поставленной задачей.

Фото: https://gov-murman.ru