«Шашки для начинающих» - так называется секция, которая уже второй год работает в гимназии № 8 г. Мурманска в рамках программы дополнительного образования. Сюда приходят дети из разных классов, независимо от места обучения.

Чаще всего, это ребята, которые ходят в группу продленного дня родного учебного заведения. Как пояснила преподаватель курса «Шашки для начинающих» педагог дополнительного образования гимназии №8 Анжела Манушкина, у них длинный гимназический день и есть возможность прийти и поиграть в шашки. Причём делают они это с радостью и энтузиазмом.

«К нам приходят дети разного уровня подготовки. У кого-то есть небольшой опыт, у других – нет совсем. Однажды пришёл мальчик с братом, которому было всего пять лет, и он тоже освоил эту игру! В общем, было бы желание!», - сказала Анжела Манушкина.

Юные шашисты с удовольствием постигают азы старинной игры. А, например, в период Полярной ночи, когда мы побывали в гостях у гимназистов, за каждый успех мудрые педагоги выдавали детям и отмечали в тетрадях специальные шашечные «Витаминки».

Для представителей АО «Мурманский морской торговый порт» успешная работы секции особо приятна, поскольку дети занимаются в помещении Шахматного клуба, который был открыт чуть более года назад в гимназии №8 при помощи предприятия и его сотрудников. А это значит, что сделанное мурманскими портовиками востребовано юными мурманчанами.

«Наше сотрудничество с гимназией №8 Мурманска успешно развивается уже несколько лет в рамках реализация проекта по созданию профильного транспортно-логистического класса. Однако мы относимся к гимназии не просто как к цеху, который обучает предметников. Мы смотрим комплексно, чтобы это было полноценное учебное заведение, в котором ученикам будет комфортно, где они смогут получать обширные знания в различных областях», - отмечал на открытии Шахматного клуба исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Сотрудничество гимназии №8 и Мурманского морского торговому порта продолжается не один год. За это время предприятие отремонтировало кабинеты физики и робототехники, транспортно-логистический класс, холл, модернизировали библиотеку. В прошлом году – помогло отремонтировать столовую. В учебном заведении регулярно читают лекции не только преподаватели из МАГУ, но и специалисты АО «СУЭК» и АО «Мурманский морской торговый порт».

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3919