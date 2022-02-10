Совет областной Думы определил дату заседания регионального парламента на 17 февраляРоссия и Норвегия в этом году возобновят промысел мойвы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)10.02.22 15:45

Юные шашисты с удовольствием постигают азы старинной игры

«Шашки для начинающих» - так называется секция, которая уже второй год работает в гимназии № 8 г. Мурманска в рамках программы дополнительного образования. Сюда приходят дети из разных классов, независимо от места обучения.

Чаще всего, это ребята, которые ходят в группу продленного дня родного учебного заведения. Как пояснила преподаватель курса «Шашки для начинающих» педагог дополнительного образования гимназии №8 Анжела Манушкина, у них длинный гимназический день и есть возможность прийти и поиграть в шашки. Причём делают они это с радостью и энтузиазмом.

«К нам приходят дети разного уровня подготовки. У кого-то есть небольшой опыт, у других – нет совсем. Однажды пришёл мальчик с братом, которому было всего пять лет, и он тоже освоил эту игру! В общем, было бы желание!», - сказала Анжела Манушкина.

Юные шашисты с удовольствием постигают азы старинной игры. А, например, в период Полярной ночи, когда мы побывали в гостях у гимназистов, за каждый успех мудрые педагоги выдавали детям и отмечали в тетрадях специальные шашечные «Витаминки».

Для представителей АО «Мурманский морской торговый порт» успешная работы секции особо приятна, поскольку дети занимаются в помещении Шахматного клуба, который был открыт чуть более года назад в гимназии №8 при помощи предприятия и его сотрудников. А это значит, что сделанное мурманскими портовиками востребовано юными мурманчанами.

«Наше сотрудничество с гимназией №8 Мурманска успешно развивается уже несколько лет в рамках реализация проекта по созданию профильного транспортно-логистического класса. Однако мы относимся к гимназии не просто как к цеху, который обучает предметников. Мы смотрим комплексно, чтобы это было полноценное учебное заведение, в котором ученикам будет комфортно, где они смогут получать обширные знания в различных областях», - отмечал на открытии Шахматного клуба исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Сотрудничество гимназии №8 и Мурманского морского торговому порта продолжается не один год. За это время предприятие отремонтировало кабинеты физики и робототехники, транспортно-логистический класс, холл, модернизировали библиотеку. В прошлом году – помогло отремонтировать столовую. В учебном заведении регулярно читают лекции не только преподаватели из МАГУ, но и специалисты АО «СУЭК» и АО «Мурманский морской торговый порт».

 

 

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3919

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Роман Семенов
07.02.22 16:19
Здравтсвуйте, Сергея Николаевича Тяна знаю с детства, занимался несколько лет у него тхэквондо. Это настолько требовательный руководитель, что успех в любой преподаваемой им дисциплине, я думаю, гара
Комментарий к новости:Усилия ведущего тренера по боевым единоборствам Сергея Тян отмечены орденом «За заслуги перед Отечеством»
Яна
07.02.22 12:10
Черт побери. Мы ей помогли сделать фото у памятника "Полярный круг". И потом локти искусали, что мало поговорили.
Комментарий к новости:С Урала на Кольскую землю - путешествие на двухколёсном коне длиною более 3 тысяч километров
Д.О. Вернер
05.02.22 19:45
Словно с передовицы "Искры"...
Комментарий к новости:Депутат мурманского горсовета Виктор Хабаров скоро может лишиться мандата
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В два раза больше предпринимателей Мурманской области смогут получить «Губернаторский стартап»-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 10 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Пройти бесплатное переобучение могут и россияне в возрасте до 35 лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика