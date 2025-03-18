Юные спортсмены из Мурманска – победители межрегиональных состязаний

В прошедшие выходные воспитанники мурманских детских спортивных школ блестяще выступили на двух крупных турнирах.

15-16 марта в Рязани прошли межрегиональные соревнования по лёгкой атлетике памяти заслуженного работника физической культуры РСФСР П.К. Чехова, на которых отличились ребята из школы олимпийского резерва №4 города Мурманска.

Ксения Либерова стала первой в беге на дистанции 60 и 200 метров, её подруга София Кнюх завоевала бронзовую медаль. Милана Федорова взяла «золото» в тройном прыжке. В эстафете 4х200 метров мурманчанки получили «бронзу». Среди юношей 1 и 2 места в беге на 200 метров заняли Дмитрий Смирнов и Артур Горбунов.

А в Калуге на Чемпионате и Первенстве Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов по фитнес-аэробике отлично показали себя воспитанницы мурманской ДЮСШ №11.

В аэробике 8-10 лет, степ-дуэте 14-16 лет и степ-аэробике малых групп 13-15 лет северянки заняли первые места. Кроме того, девушки из Мурманска завоевали по три серебряных и бронзовых медали в других дисциплинах и возрастных категориях.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29566&page=1