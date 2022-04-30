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Мурманская область. Арктика (16+)30.04.22 14:00

Юные спортсмены из Мурманска представят город на XXI Международных спортивных играх детей городов-героев в Москве

Юные атлеты из Мурманска примут участие в XXI Международных спортивных играх детей городов-героев. Соревнования будут проходить с 30 апреля по 4 мая во Дворце спорта «Лужники». Мероприятие объединит более 300 участников из 10 городов России и Беларуси, удостоенных высшей степенью отличия за героическую оборону во время Великой Отечественной войны. Спортсмены в возрасте до 16 лет из Волгограда, Москвы, Мурманска, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Севастополя, Смоленска, Тулы, Бреста  и Минска будут соревноваться в пяти дисциплинах: мини-футболе, стритболе, настольный теннисе, самбо и шахматах.

Старт ежегодным Международным играм, которые проводятся более 20 лет, будет дан во время торжественной церемонии открытия 30 апреля. С приветственной речью выступит Одес Байсултанов, заместитель министра спорта Российской Федерации, Виктор Сиренко, заместитель государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси и Вячеслав Сивко, герой Российской Федерации, депутат Московской городской Думы.

После официальной церемонии участников игр будут ждать мастер-классы от знаменитых российских спортсменов: гроссмейстера Сергея Карякина, бойца смешанных единоборств и бразильского джиу-джитсу Джеффа Монсона, баскетболиста, заслуженного мастера спорта РФ и чемпиона Европы Алексея Саврасенко, футболиста, чемпиона России, игрока национальной сборной Дмитрия Сенникова. Ведущим торжественной части Международных игр станет спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев.

В основе мероприятия – идея симбиоза спортивной и историко-культурной составляющих. Один из четырёх дней программы игр по традиции будет посвящён историческому наследию России: 2 мая участники отправятся в Александровский сад для возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата и корзин с цветами к стелам городов-героев у Кремлевской стены.

Комментарии

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Последние комментарии

Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
Комментарий к новости:На старейшем предприятии Мурманска запустили новое автоматическое производство банок для рыбной продукции
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