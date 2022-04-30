Юные спортсмены из Мурманска представят город на XXI Международных спортивных играх детей городов-героев в Москве

Юные атлеты из Мурманска примут участие в XXI Международных спортивных играх детей городов-героев. Соревнования будут проходить с 30 апреля по 4 мая во Дворце спорта «Лужники». Мероприятие объединит более 300 участников из 10 городов России и Беларуси, удостоенных высшей степенью отличия за героическую оборону во время Великой Отечественной войны. Спортсмены в возрасте до 16 лет из Волгограда, Москвы, Мурманска, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Севастополя, Смоленска, Тулы, Бреста и Минска будут соревноваться в пяти дисциплинах: мини-футболе, стритболе, настольный теннисе, самбо и шахматах.

Старт ежегодным Международным играм, которые проводятся более 20 лет, будет дан во время торжественной церемонии открытия 30 апреля. С приветственной речью выступит Одес Байсултанов, заместитель министра спорта Российской Федерации, Виктор Сиренко, заместитель государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси и Вячеслав Сивко, герой Российской Федерации, депутат Московской городской Думы.

После официальной церемонии участников игр будут ждать мастер-классы от знаменитых российских спортсменов: гроссмейстера Сергея Карякина, бойца смешанных единоборств и бразильского джиу-джитсу Джеффа Монсона, баскетболиста, заслуженного мастера спорта РФ и чемпиона Европы Алексея Саврасенко, футболиста, чемпиона России, игрока национальной сборной Дмитрия Сенникова. Ведущим торжественной части Международных игр станет спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев.

В основе мероприятия – идея симбиоза спортивной и историко-культурной составляющих. Один из четырёх дней программы игр по традиции будет посвящён историческому наследию России: 2 мая участники отправятся в Александровский сад для возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата и корзин с цветами к стелам городов-героев у Кремлевской стены.