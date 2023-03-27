Юные спортсмены Мурманска стали победителями и призёрами региональных соревнований

В Апатитах на стадионе спортшколы «Олимп» прошли соревнования по мини-футболу на снегу в рамках 63-го Праздника Севера учащихся. В первенстве приняли участие четыре команды из Апатитов, Оленегорска, Мончегорска и Мурманска. Лидером стала команда мурманской детско-юношеской спортивной школы № 10.

Как сообщает администрация города областного центра, кроме того, воспитанники ДЮСШ №10 города Мурманска стали серебряными призёрами фестиваля детского футбола «Универсальный игрок — 2023» в Апатитах. А команда учеников мурманской школы №42 им. Е.В. Шовского заняла 1-е место в региональном этапе Всероссийского фестиваля «Весёлые старты».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24665&page=1