Юные спортсмены Мурманска в городе атомщиков боролись за Кубок губернатора

27 декабря на горнолыжном комплексе «Салма» в городе Полярные Зори разгорелась спортивная битва: 86 юных спортсменов из Мурманска, Кировска, Мончегорска, Апатитов, Полярных Зорь, Петрозаводска и Вологды сразились за медали на ежегодных областных соревнованиях «Кубок губернатора Мурманской области».

Мальчики и девочки 10–11 лет соревновались в дисциплине «слалом-гигант», демонстрируя мастерство на крутых склонах. Точные повороты, смелые прыжки и головокружительная скорость — ребята выкладывались на полную.

Как сообщает администрация города Мурманска, особо ярко отличились воспитанники мурманской спортивной школы олимпийского резерва №4, своей отточенной техникой покорившие болельщиков.

Результаты в возрастной группе 2014–2015 г.р.: мальчики - 1-е место у Даниила Лобачкова; девочки - 1-е место у Екатерины Бабкиной, 2-е место завоевала Полина Евменова.

Победы мурманчан стали возможными благодаря мастерству и заботе их тренеров Елены Шевченко и Игоря Рожкова.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31639&page=1