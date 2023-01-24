Юные талантливые северяне могут принять участие в программе «Мы – команда!» Единого волонтёрского центра

Единый волонтёрский центр запустил программу «Мы – команда!» для детей и подростков, представляющих Мурманскую область на выездных соревнованиях и конкурсах за пределами региона.

Задача проекта – помочь ребятам развить лидерские качества и гибкие навыки, необходимые для достижения успеха на выездных соревнованиях не менее, чем регулярные тренировки и прокачка профильных знаний.

Проект был апробирован в 2021 году в Мончегорске. В мае прошлого года после участия в проекте воспитанники школы «РобоНикель» выиграли «бронзу» на Всероссийских соревнованиях по робототехнике во Владивостоке.

На этот раз в Единый волонтерский центр обратилась волейбольная команда девушек из детско-юношеской спортивной школы Кольского района, чтобы прокачать навыки общения, контроля эмоций и внутреннего взаимодействия. Сейчас они готовятся к Первенству Мурманской области и, если успешно пройдут региональные этапы, планируют защищать честь региона на Первенстве России в зоне Северо-Западного федерального округа.

«Для нас очень важно преодолеть психологический барьер, чтобы в команде царила уверенность, чтобы мы спокойно и без дрожи в руках относились к каждому турниру. От этого проекта мы хотим достигнуть своих показателей на психологическом уровне и добиться результата на игровом поле», – поделилась тренер команды Александра Савельева.

Наставником волейболисток стал психолог, специалист Мурманской областной общественной организации психологической и социальной помощи «Здесь и Теперь» Евгений Вдовин. Он провел трехчасовой тренинг, развивающий способности справляться с эмоциональным напряжением и брать инициативу в свои руки. Внимание было уделено не только укреплению командного духа, сплоченности и взаимопомощи, но и проработке страха ошибок, уверенности в себе, самопрезентации и снятия тревожности до, во время и после игры.

«Основное направление тренинга – упражнения на преодоление тревожных состояний, потому что, когда мы тревожимся, нам не только сложнее готовиться к самой игре, мы еще скованно чувствуем себя в игровом процессе и постоянно оглядываемся на зрителей, судей, тренера и товарищей по команде. Поэтому мы будем много работать над развитием уверенности в себе», – рассказал Евгений Вдовин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, программа «Мы – команда!» с помощью дополнительных знаний и элементов интеллектуального волонтерства помогает решать проблему нехватки гибких навыков у детей, представляющих регион на федеральном уровне. Все наставники подбираются на добровольных началах и формируют тренинги под конкретную задачу, озвученную преподавателями и тренерами команд. Так, программа помогает способным ребятам развиваться в выбранном направлении, добиваться успеха и входить во взрослую жизнь подготовленными к будущему.

«2023 год объявлен годом педагога и наставника, и наша программа «Мы – команда!» создана как раз, чтобы помочь им воспитывать настоящих лидеров и победителей, которыми будет гордится Мурманская область. В этом году мы готовы взять ещё несколько команд, а также набираем пул наставников», – рассказала руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Единый волонтёрский центр принимает запросы на прокачку гибких навыков детских команд по электронной почте: evc51@yandex.ru. Следующий тренинг программы «Мы – команда!» планируется провести в апреле 2023 года.

Фото: https://gov-murman.ru