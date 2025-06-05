Юные таланты из Детской театральной школы — лауреаты III степени Международного фестиваля-конкурса «Кукла в детских руках»

В этом году фестиваль проходил с 1 по 3 июня в Новокузнецке, он собрал рекордное количество участников из Кемеровской области — Кузбасса, Мурманской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Томской областей, Республики Алтай, Боснии и Герцеговины.

Помимо показа конкурсных работ в рамках фестиваля прошли творческие мастер-классы для юных актеров и их преподавателей, психогеографическая игра-конструктор, пленарное заседание и другие мероприятия, объединившие представителей профессиональных и любительских театров кукол, экспертов и ведущих театральных деятелей страны и многочисленных зрителей. Почётным гостем стал артист Российской Федерации, председатель СТД РФ Владимир Машков.

Как сообщает администрация города Мурманска, команда из «2КТ2» класса ДТШ, в состав которой вошли Эльвира Бабаева, Виктория Сазонова, Кирилл Тихонюк и Анастасия Климчук, вновь показала кукольную сказку «Мыши в космосе» по пьесе Елены Крынжиной. Под чутким руководством преподавателя Елены Уваровой ребята смогли воплотить своё мастерство, сочетая театральное искусство и интерактивное взаимодействие с залом. Спектакль, ставший новогодним подарком маленьким мурманчанам, уже был представлен на престижном, международном фестивале «Грани — 2025». Работа наших ребят и в этот раз получила высокую оценку жюри, в номинации «Детские любительские театры кукол».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30141&page=1