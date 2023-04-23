Юные таланты Кольского Заполярья принимают участие в молодежных Дельфийских играх России

В Саратовской области стартовали XXII молодёжные Дельфийские игры России. Состязания среди самых одаренных юных россиян продлятся до 26 апреля. Игры охватят 34 творческие номинации и объединят почти 2500 молодых деятелей искусства в возрасте от 10 до 25 лет.

В этом году в официальную делегацию Мурманской области вошли 12 талантливых северян. Они представят регион в пяти номинациях: изобразительное искусство, эстрадное пение, современная хореография, а также кулинарное искусство.

В сфере творчества Дельфийские игры занимают место, аналогичное позиции Олимпийских в спорте. Игры развиваются как глобальная система поиска и поддержки молодых талантов, самореализации молодежи в художественной, научно-исследовательской и креативной областях, воспитания подрастающего поколения. К настоящему моменту проведено более 100 всемирных, международных и национальных Дельфийских игр.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, следить за новостями Дельфийских игр можно на официальных ресурсах состязаний в социальных сетях.

Фото: https://gov-murman.ru