Юные таланты Мурманской области примут участие в молодёжных Дельфийских играх России

В Красноярском крае с 22 по 27 апреля состоятся XXI молодёжные Дельфийские игры России. Они станут крупнейшим за современную историю: программа соревнований значительно расширена и включает в себя номинации по дисциплинам художественного, профессионального и научно-технического творчества.

В этом году в официальную делегацию Мурманской области вошли семеро талантливых северян. Они представят регион в пяти номинациях: изобразительное искусство, домра, саксофон, эстрадное пение, современная хореография. Всего в программе 34 вида соревнований.

По словам организаторов в сфере творчества Дельфийские игры занимают место, аналогичное позиции Олимпийских в спорте. Они развиваются как глобальная система поиска и поддержки молодых талантов. К настоящему моменту проведено более 100 всемирных, международных и национальных Дельфийских игр.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, организацию мероприятия осуществляют Национальный Дельфийский совет России и правительство Красноярского края во взаимодействии с федеральными органами государственной власти Российской Федерации. Играм дан патронат Международного Дельфийского комитета и эгида Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Подробную информацию о проекте можно найти на официальном сайте: https://delphic.games/.