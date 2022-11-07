Юные таланты Мурманской области прошли обучение в рамках октябрьской сессии мастер-классов образовательного центра Юрия Башмета

В Мурманской области продолжает работу образовательный центр «Юрий Башмет - молодым дарованиям России» - площадка для взаимодействия юных северян с выдающимися преподавателями музыкального искусства и вокала. В рамках соглашения между центром и региональным министерством культуры одаренные дети и молодежь имеют возможность в очном формате общаться с профессионалами, постигать секреты исполнительского искусства и получать индивидуальные рекомендации от ведущих педагогов России, не выезжая из области.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, первая серия мастер-классов осенней сессии проекта открылась в октябре. В течение месяца с юными талантами работали ведущие артисты Москвы и Санкт-Петербурга: старший преподаватель кафедры деревянных духовых инструментов Российской Академии музыки имени Гнесиных Леонид Друтин, преподаватель Санкт-Петербургского музыкального лицея и музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова Денис Пенюгин, преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Ксения Башмет, доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Анна Соколова, преподаватель Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова Дмитрий Воронин. В мастер-классах приняли участие воспитанники и педагоги детских школ искусств и музыкальных школ из Североморска, Апатитов, Заозерска, Кандалакши, Кировска, Ковдора, Колы, Полярных Зорей, Мурманска, Снежногорска, Полярного, Североморска и поселка Североморск-3, а также студенты Мурманского колледжа искусств. Занятия проходили на площадках детской школы искусств города Полярные Зори, Мурманской областной филармонии и Мурманского колледжа искусств.

Как сообщает региональное Министерство культуры, уникальный проект стартовал в Кольском Заполярье в январе 2022 года. Десять ведущих российских музыкантов провели 21 мастер-класс для более чем 400 студентов, учащихся и преподавателей детских школ искусств, музыкальных школ региона и Мурманского колледжа искусств. В рамках осенней сессии занятия с молодыми дарованиями продолжатся в ноябре-декабре: молодые музыканты Кольского Заполярья встретятся с шестью деятелями искусства из Москвы и Санкт-Петербурга.