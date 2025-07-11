Юные таланты Мурманской области стали лауреатами всероссийского конкурса

Подведены итоги общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Конкурс собрал более 7 тысяч участников со всей страны в возрасте от 13 до 19 лет. Из 19 конкурсантов от Мурманской области 18 стали лауреатами II и III степени на федеральном уровне.

Так, наш регион достойно представили учащиеся Мурманского колледжа искусств, детских школ искусств из Мурманска, Кировска, Заозерска, Никеля и других населённых пунктов региона.

В номинации «Фортепиано, орган» лауреатами III степени стали студентки Мурманского колледжа искусств Софья Кутузова и Вера Савич, а также ученик Детской музыкальной школы №5 города Мурманска Ярослав Перелыгин.

В номинации «Оркестровые духовые и ударные инструменты» студентка МКИ Софья Городецкая и ученик Детской музыкальной школы города Заозерска Николай Конев заняли II место; лауреатом III степени стала ученица мурманской Детской музыкальной школы № 5 Софья Голикова.

В номинации «Оркестровые струнные инструменты» лауреатом III степени стала ученица Детской школы искусств имени А.С. Розанова города Кировска Сияна Головатая.

В номинации «Народные и национальные инструменты» лауреатами III степени стали студенты Мурманского колледжа искусств Матвей Дивеев и Сергей Остроумов, а также ученики Детской музыкальной школы №1 имени А.Н. Волковой и Детской школы искусств № 1 города Мурманска Максим Иванов и Максим Панков.

В номинации «Живопись, акварельная живопись» лауреатом II степени стала ученица Детской художественной школы города Мурманска Анастасия Формуга; лауреатами III степени – ученица Детской школы искусств имени А.С. Розанова города Кировска Анастасия Клещева и ученица Детской художественной школы № 1 поселка Никель Валерия Костикова.

В хореографическом искусстве II место у Артёма Бриленкова из Детской театральной школы города Мурманска; III место Амалия Идрисова из кировской Детской школы искусств имени А.С. Розанова.

В театральном искусстве лауреатами III степени стали Артем Терехов и Екатерина Тулинова из мурманской Детской театральной школы.

Полный список победителей доступен на сайте конкурса. Кроме того, информация о лауреатах будет внесена в Государственный информационный ресурс одарённых детей.

Напомним, поддержка юных талантов – одна из важных задач регионального стратегического плана «На Севере – жить!». В рамках этой работы обновляются материально-техническая база учебных учреждений в сфере культуры, закупаются новые музыкальные инструменты, современное оборудование и учебные материалы. Всё это создает благоприятные условия для преподавания и развития творческого потенциала юных северян.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, конкурс «Молодые дарования России» проводится ежегодно Министерством культуры РФ. Организатором выступает Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Конкурс включён Министерством просвещения РФ в перечень олимпиад и конкурсов, которые направлены на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, на 2024/2025 учебный год.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550195/#&gid=1&pid=17