Юные таланты Заполярья получили новые музыкальные инструменты: на оснащение детских школ искусств региона направлено более 17 млн рублей

В 2025 году пять детских музыкальных школ Мурманска, Североморска, Заозерска и посёлка Молочный получили музыкальные инструменты, интерактивное оборудование и учебную литературу.

Министр культуры Мурманской области Ольга Обухова совместно с временно исполняющим полномочия главы города Мурманска Иваном Лебедевым посетила музыкальные школы областного центра. Для гостей юные музыканты исполнили вокальные произведения и сыграли на новых инструментах, которые поступили в школы в рамках национального проекта «Семья» и партийного проекта «Культура малой Родины».

Кроме того, совместно с главой муниципального образования Североморск Владимиром Евменьковым министр культуры побывала в детской музыкальной школе №1 имени Э.С. Пастернак. Здесь, помимо выступления воспитанников школы, были продемонстрированы возможности новой интерактивной доски на уроках сольфеджио.

«Новые современные музыкальные инструменты — это возможность для юных музыкантов совершенствовать свои профессиональные навыки и ярче проявлять свой талант. Спасибо ребятам за подаренные эмоции и прекрасную музыку!», — отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

На сегодняшний день в детских школах искусств Кольского Заполярья обучается почти 12 тысяч детей. Реализация проекта по оснащению современными инструментами способствует достижению целей регионального плана развития «На Севере — жить!». В 2025 году общий объём финансирования составил 17,4 млн рублей, из которых 16 млн рублей направлены из федерального бюджета, 900 тысяч рублей — из областного и 500 тысяч рублей — из местного.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, ранее для юных северян в 17 детских школах искусств были закуплены музыкальные инструменты и учебные материалы. По итогам первого полугодия 2025 года уровень удовлетворённости северян работой учреждений культуры, искусства и народного творчества составил 98,8%.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554645/#&gid=1&pid=3