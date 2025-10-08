У жителей Мурманской области на руках около 3 млн банковских картМурманскстат проводит выборочное наблюдение использования населением компьютерной техники и сети «Интернет»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.10.25 11:00

Юные таланты Заполярья получили новые музыкальные инструменты: на оснащение детских школ искусств региона направлено более 17 млн рублей

В 2025 году пять детских музыкальных школ Мурманска, Североморска, Заозерска и посёлка Молочный получили музыкальные инструменты, интерактивное оборудование и учебную литературу.

Министр культуры Мурманской области Ольга Обухова совместно с временно исполняющим полномочия главы города Мурманска Иваном Лебедевым посетила музыкальные школы областного центра. Для гостей юные музыканты исполнили вокальные произведения и сыграли на новых инструментах, которые поступили в школы в рамках национального проекта «Семья» и партийного проекта «Культура малой Родины».

Кроме того, совместно с главой муниципального образования Североморск Владимиром Евменьковым министр культуры побывала в детской музыкальной школе №1 имени Э.С. Пастернак. Здесь, помимо выступления воспитанников школы, были продемонстрированы возможности новой интерактивной доски на уроках сольфеджио.

«Новые современные музыкальные инструменты — это возможность для юных музыкантов совершенствовать свои профессиональные навыки и ярче проявлять свой талант. Спасибо ребятам за подаренные эмоции и прекрасную музыку!», — отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

На сегодняшний день в детских школах искусств Кольского Заполярья обучается почти 12 тысяч детей. Реализация проекта по оснащению современными инструментами способствует достижению целей регионального плана развития «На Севере — жить!». В 2025 году общий объём финансирования составил 17,4 млн рублей, из которых 16 млн рублей направлены из федерального бюджета, 900 тысяч рублей — из областного и 500 тысяч рублей — из местного.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, ранее для юных северян в 17 детских школах искусств были закуплены музыкальные инструменты и учебные материалы. По итогам первого полугодия 2025 года уровень удовлетворённости северян работой учреждений культуры, искусства и народного творчества составил 98,8%.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554645/#&gid=1&pid=3

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПАРЛАМЕНТАРИИ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АРКТИКЕМурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025
-

Последние комментарии

Галина
07.10.25 15:27
А. Ливанова не было.
Комментарий к новости:5 октября Фестиваль современного кино «ТАЛАНТ» подводит итоги
Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)У жителей Мурманской области на руках около 3 млн банковских карт-PRO Валюту (16+)Утром курс доллара США повышается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области: в сфере здравоохранения мурманчане отмечали сложности с дозвоном в контакт-центр-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»