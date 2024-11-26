Юные танцоры ансамбля «Радость» завоевали «золото» на Арктических Дельфийских играх

Делегация Мурманской области участвует в третьих молодёжных творческих состязаниях, которые проводятся в эти дни в Сыктывкаре.

Как пишет vk.com/murmanculture, в этом году Кольское Заполярье представляют 25 талантливых ребят из Мурманска, Североморска, Полярных Зорь и ЗАТО Видяево. Юные северяне поборются за награды в области народного танца, эстрадного пения, изобразительного искусства и исполнительского мастерства.

По итогам работы жюри юные артисты ансамбля танца «Радость» областного Дворца культуры имени С.М. Кирова награждены золотой медалью.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281318%2Falbum-139605315_00%2Frev