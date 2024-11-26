Мурманская область. Арктика (16+)26.11.24 15:30
Юные танцоры ансамбля «Радость» завоевали «золото» на Арктических Дельфийских играх
Делегация Мурманской области участвует в третьих молодёжных творческих состязаниях, которые проводятся в эти дни в Сыктывкаре.
Как пишет vk.com/murmanculture, в этом году Кольское Заполярье представляют 25 талантливых ребят из Мурманска, Североморска, Полярных Зорь и ЗАТО Видяево. Юные северяне поборются за награды в области народного танца, эстрадного пения, изобразительного искусства и исполнительского мастерства.
По итогам работы жюри юные артисты ансамбля танца «Радость» областного Дворца культуры имени С.М. Кирова награждены золотой медалью.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281318%2Falbum-139605315_00%2Frev
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
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