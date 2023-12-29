Юные участники акции «Ёлка желаний» принимают подарки

Вчера сразу несколько юных мурманчан — участников всероссийской акции «Ёлка желаний» получили заветные подарки. Их преподнесли председатели комитетов администрации города Мурманска.

7-летний житель Абрам-Мыса Александр мечтал покататься на оленьей упряжке. Осуществить мечту помогли в комитете по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи, и.о. председателя которого является Ольга Шевковшитная. Мальчик отправился на одну из баз отдыха, где прокатился на санях и познакомился с оленями и собаками, живущими там. Также Александр получил в подарок конструктор.

Братья из многодетной семьи получили свои подарки от начальника управления Октябрьского округа Елены Ширшовой. 14-летний Егор получил на Новый год кроссовки для лёгкой атлетики, а 7-летний Матвей — приглашение на тренировку ХК «Арктика» от президента Федерации хоккея Мурманской области Андрея Нифантьева. Маленькая сестрёнка ребят тоже не осталась без подарка — 2-летней девочке достался сладкий подарок и развивающая игра.

Синтезатор от председателя комитета имущественных отношений Ольги Паскал на днях получила 11-летняя Ульяна. Поздравить девочку с праздником пришли Дед Мороз и Снегурочка. А председатель комитета по жилищной политике Анжелика Червинко вручила 6-летнему Лёне игровой набор «Пожарная станция».

В ближайшее время новогодние мечты осуществятся и для остальных ребят: 6-летняя Виктория получит умную колонку, 9-летняя Даша — конькобежный костюм, а 11-летняя Полина — глюкофон Фаду «Луна». Также сюрпризы ждут 10-летнюю Юлю и 7-летнюю Яну, вместе с семьей девочки отправятся хаски-парк. А еще двух девочек в новом году ждут увлекательные путешествия: Алина из Мурманска мечтает побывать в Великом Устюге, а Лидия — в Мариинском театре.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26440&page=1