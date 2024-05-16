Юные волонтёры из Апатитов стали победителями Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы»

Проект волонтёрского отряда «Сердце Севера», созданного на базе МБОУ СОШ №10 г. Апатиты, «Вместе дружная семья – школа, детский сад и я» – победитель Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы». Руководитель волонтёрского отряда «Сердце Севера», куратор проекта – советник директора по воспитанию Сотникова Ирина Валерьевна.

Основная цель проекта – создание системы взаимного сотрудничества волонтёрского отряда МБОУ СОШ №10 г. Апатиты с детскими дошкольными учреждениями города для обеспечения условий преемственности и успешной адаптации детей при переходе из детского сада в школу.

Проект «Вместе дружная семья – школа, детский сад и я» является логическим продолжением системной работы волонтерского отряда МБОУ СОШ №10 г. Апатиты по взаимодействию с детскими садами города Апатиты: ребята проводят экологические акции, мастер-классы, театральные постановки и многое другое.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» проводится в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Организаторы конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации и ФГБУ «Росдетцентр».

Фото: https://gov-murman.ru