Юные воспитанники центра «Гандвиг» провели субботник на берегу Белого моря

Юные северяне, которые сейчас проводят каникулы на берегу Белого моря в центре «Гандвиг», приняли участие в субботнике. Ребята с удовольствием поддержали экологическую инициативу, очистив берег Кандалакшского залива в Палкиной губе.

Старший отряд даже разделился на команды и отправился не просто собирать мусор, а искать артефакты, придумав для каждого из них увлекательную историю. Так, старая рыболовная сеть стала для воспитанников центра источником вдохновения для создания легенды о рыбаке и рыбке, которые жили тут много лет назад.

Субботник прошёл в рамках реализации программы «Судьба Земли у нас в руках».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в рамках летней кампании 2023 года на территории Мурманской области каникулы в лагерях дневного пребывания на базе школ, в Зеленоборской санаторной школе-интернате и лагере «Гандвиг» проведут свыше 10,6 тысячи ребят. Ещё 720 юных северян станут участниками 12 смен нового центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!». Всю необходимую информацию об оздоровительных организациях на территории Мурманской области можно найти на портале «Каникулы51».

Фото: https://gov-murman.ru